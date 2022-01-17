Названы три лучших завтрака при гипертонии

Употребление еды, богатой калием и магнием, очень важно для тех, кто имеет дело с высоким артериальным давлением. Диетолог Шилпа Арора порекомендовала добавить в меню больше цельных зерен, фруктов и овощей. Эксперт по здоровому питанию посоветовала несколько полезных для гипертоников блюд на завтрак.

Средиземноморский омлет

Он содержит богатые белком яйца, содержащий много витаминов A, C, К, а также калий, магний, железо и марганец (полезны для сердца) шпинат, лук, оливки и орегано. Для приготовления омлета взбить яйца, добавив соль и специи по вкусу, затем вылить их на разогретую сковороду и выложить сверху нарезанные шпинат, лук, оливки и орегано.

Бананово-миндальная каша

В бананах минимум натрия, но много калия. Каша – хороший источник кальция. Для ее приготовления в разных мисках достаточно на 10 минут замочить овсянку и семена чиа. В это время в разогретое на плите молоко добавляются банан, финики, миндаль и корица. Потом в кастрюлю добавляется овсянка и варится до готовности.

Блины со шпинатом, сыром и грибами

Шпинат – один из лучших продуктов для сердца и нормализации артериального давления. Сделанный из цельной пшеницы блин богат железом.

Сам блин готовится из цельнозерновой муки (100 граммов), яиц (одно целое и один желток), соли, перца, молока (100 мл), воды (3 столовые ложки) и листьев шпината, измельченных до состояния пасты. Грибы с луком, которые будут использоваться в качестве начинки, обжариваются. Сначала блины готовятся на сковороде, затем в них заворачивают грибы, лук и сыр и отправляют на 15 минут в разогретую до 180 градусов духовку.

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