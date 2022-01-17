Вакцинация против короновируса в Украине — список документов для подростков

В Украине упростили иммунизацию детей от 12 лет против коронавируса. Теперь обязательным условием не является наличие всех рутинных прививок, которые нужны были раньше.

Об этом говорится в приказе Министерства здравоохранения №64 от 13.01.2022.

Чтобы привить ребенка от 12 до 17 лет против COVID-19, родителям достаточно просто записать его в любой пункт или центр вакцинации.

Необходимо иметь свидетельство о рождении (для детей 12-13 лет) или паспорт и идентификационный код (для детей 14-17 лет). Это нужно для внесения данных о вакцинации в электронную систему здравоохранения.

Детям в возрасте 12-13 лет для процедуры требуется согласие одного из родителей или опекуна.

Привитые против коронавируса получают возможность генерации детского ковид-сертификата.

Ранее мы писали, что Коста-Рика первая в мире ввела обязательную прививку от коронавируса гражданам до 18 лет. Вакцинация детей от 5 до 11 лет стартует в марте 2022 года препаратом Comirnaty от BioNTech/Pfizer.