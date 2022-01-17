Коалы, ставшие символом Австралии, могут навсегда исчезнуть

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В мире уже давненько говорят об угрозе исчезновения австралийских коал. Данные различных исследовательских центров и организаций по вопросам защиты животных действительно устрашают, ведь по сравнению с прошлыми годами, популяция коал значительно сократилась. И виной этому стали несколько причин.

О том, что сумчатые медведи могут навсегда исчезнуть, предостерегают ученые Сиднеевского университета. По их наблюдениям, этим животным угрожают урбанизация, вырубка деревьев и лесные пожары, которые принесли много ущерба в 2019-2020. Только за два последних года в Австралии в огне погибли пять тысяч коал. Также их все чаще сбивают автомобили на трассах. Причем некоторые эксперты говорят, что настоящие цифры гораздо выше, а официальные данные занижены.

Коала

Коала

Крупнейшая природоохранная организация Австралийский фонд коал — (AKF) заявила, что общая популяция коал насчитывает от 32 000 до 58 000 животных на конец 2021 года, тогда как в 2018 году численность составляла от 46 000 до 82 000 особей.

Коала

Коала

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Основной причиной вымирания также является уничтожение их традиционной среды обитания, эвкалиптовых лесов. Кроме того, по данным, их главный продукт питания содержит в себе вредоносные токсины. Свою лепту еще вносит и глобальное потепление – как оказалось, во время наступление аномальной жары в Австралии коалы часто гибнут от обезвоживания.

Коала

Коала

Некоторые эксперты заявляют, что беспорядочные половые связи зверушек приводят к заражению хламидиозом, из-за которого коалы слепнут и становятся бесплодными.

Коала

Коала

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