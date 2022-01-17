Коалы, ставшие символом Австралии, могут навсегда исчезнуть

В мире уже давненько говорят об угрозе исчезновения австралийских коал. Данные различных исследовательских центров и организаций по вопросам защиты животных действительно устрашают, ведь по сравнению с прошлыми годами, популяция коал значительно сократилась. И виной этому стали несколько причин.

О том, что сумчатые медведи могут навсегда исчезнуть, предостерегают ученые Сиднеевского университета. По их наблюдениям, этим животным угрожают урбанизация, вырубка деревьев и лесные пожары, которые принесли много ущерба в 2019-2020. Только за два последних года в Австралии в огне погибли пять тысяч коал. Также их все чаще сбивают автомобили на трассах. Причем некоторые эксперты говорят, что настоящие цифры гораздо выше, а официальные данные занижены.