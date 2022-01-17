Интересные гаджеты и девайсы из прошлого, про которые мало кто помнит (ФОТО)

Сегодня нас окружает огромное количество умной техники. Даже люди прошлого поколения не могли представить, что теперь каждый человек носит у себя в кармане маленькое устройство, которое одновременно является мощным компьютером с высокоскоростным интернетом, полупрофессиональной камерой и, непосредственно, телефоном. Но в прошлом тоже было множество интересной техники, которая сегодня кажется нам реквизитом из старых фантастических фильмов о будущем. Итак, давайте поглядим на примеры забытых гаджетов и мультимедийных устройств из самых разных периодов развития цивилизации.





1.

Оригинальный прототип iPod

2.

Мне довелось сыграть в первую в истории аркадную игру Computer Space на выставке Long Island Retro Gaming Expo, 1970-е

3.

Мутоскопы в Калифорнии, 1942 год. Мутоскопы — специальные автоматы, расположенные в публичных местах, для просмотра коротких движущихся кинороликов.

4.

Один из первых телевизоров с плоским экраном (всего 10 см толщиной) и с возможностью записывать программы. Один из девайсов будущего, показанных на рынке товаров для дома в Чикаго 21 июня 1961 года.

5.

Прототип первого смартфона Apple 1983 года. Он выглядел как гибрид сенсорного компьютера и телефона.

6.

Отправка электронного письма с помощью акустического модема в таксофоне, начало 1980-х годов

7.

Всё в одном: телефон, радио и держатель для туалетной бумаги

8.

Наручный GPS-навигатор Plus Four Wristlet 1927 года. В часы вставлялись карты маршрута на небольших бумажных рулонах и после прокручивались вручную во время движения.

9.

Smell-O-Vision — система, наполняющая залы кинотеатров определёнными запахами, связанными с тем, что показано в фильме, США, 1959 год.

Устройство могло впрыскивать 30 разных запахов в зрительские кресла. Система использовалась в трёх специально оборудованных кинотеатрах США на фильме режиссера Джека Кардиффа «Запах тайны», причём в первый и последний раз. Зрителям не понравился шипящий звук подачи веществ, не все смогли их почувствовать, запахи не всегда синхронизировались с картинкой — в целом отзывы были плохими, и проект накрылся.

10.

В моём номере в отеле есть классный будильник в стиле ретро

11.

WikiReader — эксклюзивное устройство для чтения статей на Википедии. Выпускалось с 2009 по 2014 годы.

12.

Запатентованное в 1886 году устройство для просмотра слайдов с питанием от керосина. Телевидение из 19 века

13.

iBook G3 — представитель ретро серии портативных компьютеров Apple. Устройства выпускались с 1999 по 2006 года, после чего были заменены на MacBook.

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