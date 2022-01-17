Нутрициолог рассказала, кому опасно есть красную рыбу

Красная рыба за счет полезных жиров улучшает обмен веществ, укрепляет стенки сосудов, нормализует артериальное давление, в результате чего снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако некоторым людям ее лучше не есть, заявила нутрициолог Алена Степанова.

По ее словам, продукт нужно аккуратно вводить в рацион при пищевой непереносимости, проблемах с печенью и желчным пузырем.

Также важно правильно выбирать красную рыбу. «Если продукт бледного окраса, то это может указывать на ее несвежесть. Если очень яркая, то, возможно, корм для нее содержал красители.

Для сохранения полезных веществ рекомендую рыбу не жарить, а тушить, варить или готовить на пару. Красная рыба отлично подходит для вечернего приема пищи в качестве легкоусвояемого белка», — сказала собеседник агентства.

Она добавила, что красная рыба богата витамином Е, что улучшает зрение, а также содержит триптофан, из которого образуется мелатонин для качественного сна.

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