В Украине дебютирует самый дорогой французский автомобиль (фото)

В Украине дебютирует премиальная новинка от принадлежащей Citroen марки – DS 9. Фактически это первый современный серийный французский седан, который борется за покупателей с такими марками, как Lexus, Mercedes, BMW и Audi.

Среди конкурентов французской девятки можно назвать BMW 5 Series, Mercedes E-Class, Audi A6 и Lexus ES.

Оснащение

В Украине в базовое оснащение DS 9 вошли активные системы безопасности, такие как:

информирование и рекомендации по ограничению скорости;

мониторинг усталости водителя;

контроль «слепых» зон.

В качестве опции также доступны адаптивный круиз-контроль, система предупреждения и экстренного торможения и помощник удержания в полосе движения.

Также DS 9 может быть оснащен ночным видением, распознающим пешеходов и крупных животных.

Характеристики

DS построена на одной платформе с другим французским седаном – Peugeot 508.

На старте продаж автомобиль будет предлагаться только с передним приводом и заряжаться гибридной трансмиссией. В состав силовой установки входит бензиновый мотор объемом 1,6 литра, электромотор и восьмиступенчатый «автомат».

Суммарная отдача системы – 225 лошадиных сил. Обещанный пробег на электротяге – до 50 километров.

В будущем в Украине может появиться гибрид мощностью 360 лошадиных сил с полным приводом.

Цены

Продажи DS 9 стартуют в первой половине 2022 года. Сколько будет стоить новинка в Украине, неизвестно. Но на домашнем рынке за седан просят по меньшей мере €47,7 тыс. А за топовую версию с мощной гибридной установкой придется отдать €54 тыс.

Конечно, в Украине цены будут не ниже. А это значит, что DS 9 станет самым дорогим французским автомобилем на нашем рынке.