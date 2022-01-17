Дело о госизмене Порошенко – брифинг ГБР 17 января 2022 – видео и главные факты

В понедельник, 17 января, Государственное бюро расследований обнародовало детали дела о поставках угля из ОРДЛО в 2014-2015 годах, в котором фигурирует экс-президент Украины Петр Порошенко.

Об этом сообщает «Апостроф».

Как заявила во время брифинга представитель ГБР Татьяна Сапьян, в октябре 2014 года представители высшего политического руководства Российской Федерации решили привлечь кума Владимира Путина Виктора Медведчука к подрывной деятельности на территории Украины.

В ГБР отметили, что Медведчук, имея собственные политические амбиции, согласился на предложение россиян. Однако понимая, что самостоятельно цели не достигнуть, кум Путина достиг договоренностей с пятым президентом Украины.

При этом, по словам Сапьян, в период с августа по октябрь 2014 года украинские власти предпринимали меры для диверсификации поставок угля. Так, 14 августа 2014 года министр энергетики Украины Юрий Продан рекомендовал заключить контракт на импорт миллиона тонн угля из ЮАР. «Центрэнерго» заключило соответствующий контракт с компанией, которая обязалась поставлять уголь в Украину.

Уже в ноябре 2014 года Продан подписал приказ о прекращении производственной и хозяйственной деятельности тех предприятий, которые относились к сферам Минэнергоугля и находились на тот момент в ОРДЛО.

В свою очередь, Медведчук вместе с высшим руководством РФ, желая сохранить в Украине искусственный дефицит угля, разработали соответствующий план. Медведчук выполнял роль коммуникатора с Кремлем, а Порошенко взял на себя управленческие, кадровые вопросы и административное влияние, заявила представитель ГБР — кроме этого, Медведчук привлек к схеме Сергея Кузяру, который имел связи с лидерами боевиков ОРДЛО.

Затем, в ноябре 2015 года, на заседании СНБО Порошенко выразил сомнения в качестве угля из ЮАР и дал поручение Генпрокуратуре и Министерству внутренних дел проверить контракты, отмечают в ГБР. После этого в офисе Минэнерго прошли обыски, в результате которых контракт с ЮАР не был выполнен.

Напомним, пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко вернулся из-за границы в Украину.

Также напомним, что в ГБР считают, что Порошенко уклоняется от следственных действий, поэтому получили ордер на его принудительное доставку в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.