Дмитрий Комаров из «Мира наизнанку» удрал от Саши Кучеренко к Шакире

Известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров, автор шоу «Мир наизнанку», решил рассказать о новой экспедиции, в которую они собрались отправиться.

Новый пост был опубликован на его странице в социальной сети Instagram, активным пользователем которой он является. Регулярно он рассказывает о своих поездках в экстремальные страны, и этот не стал исключением.

«Колумб Америку открыл. А мы вам откроем Колумбию🙌 В новом сезоне – одна из самых невероятных стран Южной Америки. Что мы знаем про Колумбию? Первая ассоциация — Пабло Эскобар и кофе (Колумбия — третий в мире производитель кофе). Во многих местах Колумбии опасно, но при этом страна фантастически красива. Это настоящая мечта для любого исследователя, искателя приключений. Место, где еще сохранились места, способные очень реалистично погрузить вас в атмосферу фильмов про Индиана Джонса» — говорится в сообщении под постом.

Это страна, где есть самые лучшие и дорогие в мире изумруды. Именно про Колумбию новый выпуск, и как отметил Дмитрий Комаров — это теперь его любимчик.