Эпидемиологи назвали маски, которые лучше и хуже всего защищают от коронавируса

Маска, хорошо прилегающая к лицу и сделанная из плотной ткани, имеет лучшую защиту от заражения коронавирусом. Также крайне эффективны респираторы вроде N95. Об этом сообщает «Голос Америки», ссылаясь на эпидемиологов США.

Как отмечается, маска должна плотно приставать к лицу, без пробелов вдоль краев или вокруг носа. Средство индивидуальной защиты также должно быть достаточно удобным.

«Маска или респиратор будут менее эффективными, если они плохо прилегают, или если их неправильно носить или часто снимать», – говорится в сообщении.

В частности, маски из плотной ткани, сложенной в несколько слоев, оказывают большую защиту. Лучшую защиту способны предоставить хирургические маски и KN95.

Наивысший уровень защиты предоставляют маски-респираторы вроде N95, одобренные NIOSH. А вот менее эффективными для защиты являются маски из свободно плетенной ткани.

«Респиратор предоставляет лучшую фильтрацию и, если его носить правильно в течение всего времени пользования, он может предоставить более высокий уровень защиты, чем маска из ткани, или процедурная маска», – говорят специалисты.

«Лучшая защита от «Омикрона» – это маски плюс вакцины, плюс бустер», – добавляют эпидемиологи.

Ранее сообщалось, что бренд Razer представил защитную маску Project Hazel, получившую название Zephyr. Теперь в рамках выставки CES 2022 компания показала обновленную модель Razer Zephyr Pro.

К слову, одна из областей приближается к «красной» зоне карантина.