Военная помощь Украине — Великобритания передает Киеву противотанковое вооружение

Великобритания начала поставлять Украине новые легкие противотанковые средства в ответ на все более угрожающее поведение со стороны. Рост военной поддержки происходит, поскольку Кремль продолжает увеличивать развертывание своих войск, перемещая войска в Белоруссию.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на The Guardian.

«Эта поддержка предназначена для оружия ближнего и оборонительного оружия; они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России; они должны использоваться для самообороны», – рассказывает министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Великобританские источники еще не сообщили сколько точно оружия и какое оно, но эксперты утверждают, что оно, вероятно, будет портативным легким противотанковым оружием нового поколения с радиусом действия несколько сотен метров, предназначенным для борьбы с тяжелой танковой армией России.

У них есть подобные возможности, но не такие мощные, как противотанковые ракеты Javelin, которые США поставляют Украине с 2018 года. Теоретически легкое оружие может выбить танк, ударив его сверху.

До недавнего времени Великобритания сосредоточивалась на продаже кораблей и военно-морского оборудования Украине, объявив в прошлом году соглашение стоимостью 1,7 млрд фунтов стерлингов на поставку двух тральщиков и совместное строительство восьми кораблей для своего Черноморского флота.

Россия собрала более 100 000 военнослужащих на границе с Украиной, требуя, чтобы страна никогда не становилась членом НАТО, и настаивая на других гарантиях безопасности, означающих создание для Москвы сферы влияния в бывших советских государствах.

Некоторые российские войска начали двигаться в Беларусь для запланированных военных учений. Но западные военные аналитики утверждают, что наиболее простой путь для нападения России на Киев – это из Беларуси, маневр, который обошел бы реку Днепр, протекающую через столицу Украины.

«Я посещал Украину пять раз с 2016 года, и я знаю, что украинцы – гордый народ, который будет стоять и бороться – за свою страну, за демократию и за свободу. Любое вторжение будет рассматриваться не как «освобождение», а как оккупация, и я боюсь, что это может привести к огромным потерям со всех сторон», – сказал Уоллес.

Члены НАТО заявили, что Альянс не будет вмешиваться вооруженным путем, чтобы защитить Киев, но указали, что они будут готовы ударить Россию экономическими санкциями и продолжать поставлять оружие войскам внутри страны как до, так и после какого-либо вторжения.

Ранее «Апостроф» сообщал о заявлении главнокомандующего ВСУ о миллионной армии Путина.