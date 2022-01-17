Примеры лучших автомобилей с пробегом (ФОТО)

Приобретение автомобиля всегда становится серьезным испытанием для семейного бюджета. Взять новенькое авто в наше время может позволить себе далеко не каждый. А значит люди вынуждены обращаться за помощью ко вторичному рынку. Благо, там можно найти не так уж мало достойных «ласточек» с пробегом. Вот те, что традиционно собирают больше всего водительских симпатий.





1.

Skoda Octavia Бесспорный и неизменный на протяжении нескольких лет рекордсмен вторичного рынка по количеству положительных отзывов. Хвалят «Октавию» за просторный салон, вместительный багажник, управляемость, экономичность, соотношение цена-качество. Из недостатков: слабая динамика, шумность, проходимость, дорогой ремонт и масложор после 120 тысяч км.

2.

Toyota Camry Автомобиль, который может потягаться с королем рейтинга за звание лучшей подержанной машины. Несмотря на возраст и старость поколения, водители хвалят авто за подвеску, управляемость, высокую надежность и общий комфорт. Ругают машину, как правило, за шумоизоляцию, свет, прожорливость и слабое ЛКП.

3.

Kia Creed Уже 5 лет как корейские универсалы и хэтчбеки прочно обосновались в пятерке лидеров автомобилей на вторичном рынке России. Южнокорейский автомобиль хвалят за добротный мотор, общую неприхотливость, вместительность и богатую комплекцию за небольшие деньги. Из серьезных минусов: качество стекла и ЛКП, прожорливость и плохая шумоизоляция.

4.

Volkswagen Passat Настоящая нестареющая классика отечественного рынка подержанных авто. Вне зависимости от возраста автомобиля и даже от его поколения, россияне хвалят «Пассат» за управляемость, эргономику и надежность. Также машина имеет не самое «кислое» оснащение. Из минусов: дорогой ремонт, появление шумов в старости, слабые ЛКП и электроника.

5.

Nissan X-Trail Машина, которая прочно закрепилась на российском рынке в последние годы. Хвалят «Икс» за высокий комфорт, просторность салона, хорошее ЛКП, общую надежность, отличную проходимость, добротное оснащение. Из серьезных минусов: стоимость ремонта, шумоизоляция, плохая эргономика.

6.

Toyota Corolla Машина, о которой оставляют преимущественно теплые отзывы. Даже в 15 лет у «Короллы» все хорошо обстоит с показателем надежности. В целом автомобиль сделан очень качественно, а его дизайн не устарел и сегодня. Что же касается минусов, то здесь следует выделить жесткую подвеску и слабую шумоизоляцию, а также высокую стоимость обслуживания.

7.

Toyota RAV4 Настоящий хит среди кроссоверов и звезда нескольких последних лет в России. В первую очередь машину хвалят за очень просторный салон, дизайне, надежность и неприхотливость, а еще за качество сборки. При этом, как и многим другим «японцам», машине не хватает эргономики, шумоизоляции и качества материалов отделки.

8.

Opel Astra Автомобиль, который продолжают любить автомобилисты России несмотря ни на что. Даже на возрастной отметке в 10 лет авто показывает себя очень хорошо и бодро. Надежность, управляемость, дизайн, комфорт и качественное ЛКП – все это сильные стороны популярного автомобиля. Из минусов: низкая динамика, ряд сомнительных решений в конструкции кузова, шумоизоляция.

9.

Mitsubishi Lancer В последние 5 лет популярность машины на рынке заметно упала, однако, когда дело доходит до отзывов, то «Лансер» все так же купается в лучах славы и похвалы. Комфорт, надежность, управляемость, экономичность и неприхотливость – что еще нужно? Из слабых сторон, выраженных ярко можно выделить, пожалуй, только шумоизоляцию.

10.

Kia Sportage В заключение нельзя не вспомнить и про этот автомобиль, звезду 2010-2015 годов. Хорошее соотношение цены и качества, высокая проходимость, хорошие материалы отделки, просторный салон, вместительный багажник. Из минусов: высокая прожорливость, слабая динамика, очень плохой обзор.

Источник: https://novate.ru/blogs/311221/61720/

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