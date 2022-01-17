Сбой в выдаче полисов автогражданки в Украине — причина и как получить

Из-за сбоя в работе баз данных Моторного (транспортного) страхового бюро временно приостановили оформление электронных полисов автогражданки.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на телеграмм-канал соучредителя Монобанка.

Сбой в работе вызвала кибератака 14 января, в пятницу, остановившую работу десятков государственных сайтов. Однако в Госспецсвязи уверяют, что не было утечки персональных данных.

Пока что страховые компании предлагают альтернативный вариант: купить полис в бумажном виде или отправить по почте и забрать в отделении. Однако не выясненным остается момент с тем, как и будет ли вообще действовать бумажная автогражданка до тех пор, когда МТСБУ возобновит работу и внесет новые данные проданных полисов. В бюро сообщают, что в течение недели они возобновят работу.

Ранее «Апостроф» писал об громком заявлении в Минцифре: кибератаку в Украине устроила Москва.