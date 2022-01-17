18 января праздник — Крещенский сочельник — что нельзя делать 18 января — именины

18 января в Украине православные отмечают Крещенский сочельник.
18 января — Крещенский сочельник
Поскольку в день перед Крещением Господним принято соблюдать строгий пост, верующие готовят «Голодную» кутью. Считается, что после полуночи до ночи следующего дня вода становится целебной.
18 января — что нельзя делать:
•Нельзя ставить на стол четное количество блюд (считается, что если этого не делать, можно упустить удачу);
•Ругаться с близкими (потому как долго не получится помириться),
•Распивать алкогольные напитки
•После полуночи нельзя использовать воду в бытовых целях, так как считается, что вода в этом время становится святой
Что отмечают в мире 18 января:
• День Винни Пуха (праздник был создан, чтобы почтить автора детских книжек-историй)
• Национальный день кофе для гурманов и День утки по-пекински в США
Знаменательные события 18 января:
• В 1964 году американские врачи призвали Конгресс США обязать сигаретные компании писать на пачках предупреждение об опасности курения для здоровья.
• В 1963 году основан футбольный клуб «Карпаты»
• В 1886 году в выпуск поступил первый автомобиль.
• В 1980 году альбом «The Wall» группы «Pink Floyd» возглавил чарт «Биллборд». Этот альбом стал одним из самых известных работ группы.
Именины 18 января:
•Католические: Волузиан, Маргарита, Приска
•Православные: Аполлинария, Григорий, Евгения, Иосиф, Лукиан, Матфей, Мина, Михей, Роман, Саис, Сергей, Симеон, Синесий, Синклитикия, Татьяна, Феоид, Феона, Феопемпт, Фома, Фостирий
Напомним, ранее портал «Комментарии» инфомировал о том, что нужно знать туристам во время первой поездки в Грецию.
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