Стало известно, туристы из каких стран тратят больше денег в Украине

Туристы из Объединенных Арабских Эмиратов тратят в Украине $2 220 на человека

В Госагентстве по развитию туризма заявили, что в 2021 году туристами в Украине, которые потратили больше всего средств на одного человека, были гости из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Омана, Канады и США. Об этом сообщила глава ведомства Марьяна Олеськив.

По ее словам, за первые девять месяцев 2021 года Украину посетило более 3 млн иностранцев, что превысило аналогичный показатель 2020 года на 12,6%. Она добавила, что годовой показатель скорректирует цифры в плюс.

Среди путешественников наибольшие расходы имели:

Туристы из Объединенных Арабских Эмиратов – $2 220 на человека;

Туристы из Саудовской Аравии и Омана – $1500 на человека;

Туристы из Канады – $1250 на человека;

Туристы из США – $1125 на человека.

В сообщении указывается, что в среднем туристы находились в Украине от 7 до 10 дней, тратя 929 долларов США.

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