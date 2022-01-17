ДТП в Харькове — погибли Яна и Александр Деревянко, дети в больнице

Под Харьковом в селе Черкасская Лозовая произошло жуткое ДТП, в результате которого погибли 29-летняя Яна и 31-летний Александр Деревянко. Их трехлетние двойняшки Денис и Юля находятся в тяжелом состоянии. Мальчик до сих пор в коме.

Об этом пишет OBOZREVATEL.

Утром 12 января. Александр, который работал таксистом, отвозил в детский садик №78 детей и жену на Toyota Camry.

На Окружной дороге на встречку неожиданно выскочил KIA Optima и врезался в машину Деревянко. От столкновения автомобиль швырнуло на отбойник, семейная пара погибла на месте. Виновник трагедии тоже не выжил.

Дети получили тяжелые травмы. У девочки сотрясение мозга и переломы тазобедренных костей, медики вставили ей специальные спицы. Денис находится в медикаментозной коме.

«У него была открытая черепно-мозговая травма, врачам пришлось удалить селезенку и зашивать печень. Юля все время плачет, ей очень больно. Она зовет маму, папу и Деню», – рассказала изданию Анна, сестра погибшего Александра.

Ранее под Львовом произошло ДТП, которое унесло жизнь 18-летнего парня.