Оля Полякова решилась на большое признание на своё 38-летие

Украинская певица и актриса Оля Полякова, которую также все знают как суперблондинку, обожает радовать свою внушительную армию поклонников свежими публикациями в Instagram. За творчеством и ярким образом звезды в соцсети следит 2,5 миллиона человек.

Оля Полякова разместила праздничный пост в честь своего дня рождения. 17 января Королеве ночи исполняется 38 лет, с чем её уже успели поздравить многие знаменитости украинского шоу-бизнеса.