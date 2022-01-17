Оля Полякова решилась на большое признание на своё 38-летие

0

Украинская певица и актриса Оля Полякова, которую также все знают как суперблондинку, обожает радовать свою внушительную армию поклонников свежими публикациями в Instagram. За творчеством и ярким образом звезды в соцсети следит 2,5 миллиона человек.

Оля Полякова разместила праздничный пост в честь своего дня рождения. 17 января Королеве ночи исполняется 38 лет, с чем её уже успели поздравить многие знаменитости украинского шоу-бизнеса.

Ольга Полякова. Фото: Инстаграм

Ольга Полякова. Фото: Инстаграм

Ольга Полякова. Фото: Инстаграм

Как призналась певица, долгие годы она была недовольна собой и считала себя недостаточно талантливой и красивой. Но сейчас она с уверенностью заявляет, что наконец-то гордится собой. Большой отрезок времени она старалась соотвествовать требованиям и ожиданиям других людей, пока не осознала, что самое важное — это она сама.

«Сегодня я наконец, довольна тем, что соответствую самой себе! То, как я выгляжу, как живу, как себя веду, как работаю, как коммуницирую с миром, должно Меня устраивать, и комплексы, связанные с возрастом, положением и моим местом под солнцем потихоньку растворяются! С моим Новым годом! ❤️» — написала Оля Полякова.

_

Напомним, что Оле Поляковой — 38: лучшие образы суперблондинки — от «Шлепок» до скандала с Тиной Кароль

Как сообщал Знай.ua, без Маши Ефросининой, но с Дзидзьо: Оля Полякова «отбила» кума Оли Цибульской для выходных украинцев

Также портал Знай.ua писал, что Оля Полякова собрала возле себя дочерей и заговорила о Боге: «Маленький цирк»

Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!


_