свежая порция отборного юмора на вечер (ФОТО)

Кладбище, похороны. На постаменте — гроб, венки. Доносится речь:
— Сегодня мы хороним выдающегося политика и кристально-честного человека…
Это слышат двое прохожих, один другого спрашивает:
— Интересно, но почему в одном гробу?
— Ты поел?
— Ты поел?
— Хватит меня передразнивать.
— Хватит меня передразнивать.
— Я тебя люблю.
— Да, я поел.
Жена говорит мужу за ужином:
— Когда мы только поженились, ты всегда отдавал мне больший кусок бифштекса, а себе забирал меньший. Последнее же время ты всегда поступаешь наоборот. Ты что, разлюбил меня?
— Ни в коем случае! Просто ты стала гораздо лучше готовить.
Начальник выговаривает подчиненному:
— Сколько раз вам говорить, что на работе пить нельзя! Вчера, когда вы были трезвым, я был просто счастлив.
— Вчера, шеф, счастливы были вы, а сегодня моя очередь.
— Посмотрите, пожалуйста, мой принтер.
— А что с ним?
- Да захожу на сайт, читаю анекдоты — смешно, распечатываю — не смешно.
(telegraf.com.ua)