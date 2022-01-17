свежая порция отборного юмора на вечер (ФОТО)

Кладбище, похороны. На постаменте — гроб, венки. Доносится речь:

— Сегодня мы хороним выдающегося политика и кристально-честного человека…

Это слышат двое прохожих, один другого спрашивает:

— Интересно, но почему в одном гробу?

— Ты поел?

— Ты поел?

— Хватит меня передразнивать.

— Хватит меня передразнивать.

— Я тебя люблю.

— Да, я поел.

Жена говорит мужу за ужином:

— Когда мы только поженились, ты всегда отдавал мне больший кусок бифштекса, а себе забирал меньший. Последнее же время ты всегда поступаешь наоборот. Ты что, разлюбил меня?

— Ни в коем случае! Просто ты стала гораздо лучше готовить.

Начальник выговаривает подчиненному:

— Сколько раз вам говорить, что на работе пить нельзя! Вчера, когда вы были трезвым, я был просто счастлив.

— Вчера, шеф, счастливы были вы, а сегодня моя очередь.

— Посмотрите, пожалуйста, мой принтер.

— А что с ним?

Да захожу на сайт, читаю анекдоты — смешно, распечатываю — не смешно.

(telegraf.com.ua)