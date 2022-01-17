«Найкрасивіша пара шоу-бізнесу»: Дорофєєва і Дантес підкорили романтичним селфі з Мексики ФОТО

Зіркове подружжя сфотографувалося на пустому пляжі й зірвало куш лайків – майже 60 тисяч! У кадрі вони романтично трималися за руки. Надя Дорофєєва позувала у білій сорочці, спущених штанах і лавандовому купальнику зі сміливим декольте. Її образ довершила рожева кепка з ведмедиком.





Натомість Дантес постав у сіро-синій сорочці та зі скуйовдженим волоссям. Це селфі навіяло йому слова з пісні Володимира Маркіна «Я готов целовать песок», яка стала хітом на початку 90-х.

Я готовий цілувати пісок яким ти ходила. Але там водорості, тому поки що не буду,

– дотепно підписав Володимир Дантес.