Отключение России от SWIFT — в Белом доме сделали заявление

США и Европа не будут отключать российские банки от платежной системы Swift из-за угрозы развития альтернативной инфраструктуры и других непредсказуемых последствий. Однако Запад готовит адресные экономические санкции в отношении крупнейших банков России.

О комментарии Белого дома по неотключению РФ от Swift сообщает «Апостроф» со ссылкой на ТАСС.

Вашингтон не исключает никаких возможных мер, если вторжение в Украину состоится. Такое заявление прозвучало от представителя Совета национальной безопасности Белого дома в качестве ответа на сообщение газеты Handelsblatt о том, что Евросоюз и США уже не разсматривают вариант отключения РФ от Swift.

«Ни один вариант не исключен. Мы продолжаем очень тесно консультироваться с европейскими коллегами по поводу серьезных последствий для РФ в случае дальнейшего ее вторжения в Украину», – объяснил ситуацию чиновник.

В настоящее время ведутся переговоры между ЕС и США по выработке санкций против крупных российских банков. Германия выступает против этого, чтобы продолжать импорт газа и нефти из России.

Ранее «Апостроф» сообщал о жестком выражении Германии относительно «Северного потока-2».