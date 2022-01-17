Жена Джастина Бибера засветила лишнего в обтягивающих лосинах

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В социальной сети обнародовали очень интересный пост с участием известной модели, супруги Джастина Бибера и Алексы Деми. Девушек можно увидеть в довольно интересном образе, который вызвал немало обсуждений в соцсети.

Соответствующую публикацию разместили на странице «peopletalk» в Instagram.

«Хейли Бибер и Алекса Деми готовятся к весне Папарацци засняли звезд перед пилатесом», — подписан пост в социальной сети.

Такой довольно откровенный образ известных девушек привлек очень много внимания. Фолловеры группы не прошли мимо и акцентировали свое внимание на лосинах девушек, так как они в них выглядят довольно откровенно. Люди не стали молчать и засыпали своими отзывами фотографию с Хейли Бибер и Алексой Деми.

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Хейли Бибер

Хейли Бибер

» Почему только меня смущают впивающиеся лосины», » У них, по-моему,весна и не заканчивается», » Я думала это Ирка», » Хейли стройняшка такая», » Они 90 процентов своего свободного времени по всякому «готовятся к весне», » Можно инсту Алекса Деми», » В Америке звёзды, включая Ким, так и не додумались, что проблему легинс в … надо решать и даже уже известно как???», » Я думала это Ирина Шейк», » 1 я тд о», «Что за чебурек», » Так а сегодня нам надо узнать селеконовая у нее грудь или попа)еще мне изменяют он знает», — оставляют комментарии пользователи соцальной сети.

Комментарии на пост "peoplatalk" в Instagram

Комментарии на пост «peoplatalk» в Instagram

Комментарии на пост "peoplatalk" в Instagram

Комментарии на пост «peoplatalk» в Instagram

Напомним, что несуразный образ Хейли Бибер вызвал насмешки у публики.

Как ранее сообщал портал «Znaj», жена Джастина Бибера показала, как развлекается с ослом.

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