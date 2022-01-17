Жена Джастина Бибера засветила лишнего в обтягивающих лосинах

В социальной сети обнародовали очень интересный пост с участием известной модели, супруги Джастина Бибера и Алексы Деми. Девушек можно увидеть в довольно интересном образе, который вызвал немало обсуждений в соцсети.

Соответствующую публикацию разместили на странице «peopletalk» в Instagram.

«Хейли Бибер и Алекса Деми готовятся к весне Папарацци засняли звезд перед пилатесом», — подписан пост в социальной сети.

Такой довольно откровенный образ известных девушек привлек очень много внимания. Фолловеры группы не прошли мимо и акцентировали свое внимание на лосинах девушек, так как они в них выглядят довольно откровенно. Люди не стали молчать и засыпали своими отзывами фотографию с Хейли Бибер и Алексой Деми.