Порошенко уснул на заседании суда (ВИДЕО)

Петр Порошенко после возвращения в Украину приехал в Печерский райсуд на заседание по избранию ему меры пресечения.

В Печерском районном суде Киева сегодня, 17 января, во время избрания меры пресечения пятый президент Украины Петро Порошенко уснул.

Петр Порошенко после возвращения в Украину приехал в Печерский райсуд на заседание по избранию ему меры пресечения.

После перерыва для ознакомления с материалами дела, суд продолжился.

На кадрах видео из суда видно, как по время выступления адвоката, Петр Порошенко уснул.