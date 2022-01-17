Виктория Смеюха нарвалась на критику за фотошоп

Певица и бывшая участница группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха, которая недавно прославилась своей выходкой с тортом, шокировав украинцев, наслаждается отдыхом на Мальдивах. Звезда имеет прекрасную фигуру, потому сводит с ума своих подписчиков многочисленными кадрами в бикини.

Исполнительница разместила в Инстаграме очередные горячие кадры в синем открытом купальнике, чтобы похвастаться рельефным прессом и тонкой талией. Кроме того, она блеснула пышной грудью и шоколадным загаром.

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«Главный спонсор этой публикации — спорт!», — подписала пост Виктория.

Но вместо того, чтобы восхититься трудами звезды в тренажерном зале, подписчики утверждают, что «главный спонсор» данной публикации — фотошоп. Фаны заметили — на кадрах талия у артистки выглядит слишком тонкой.

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«Викусик, видно фотошоп», «Спорт и немного фотошопа», «Спорт, фильтры и фотошоп», «Фотошопа практически не видно», — пишут люди в комментариях.

К слову, ее бывшая коллега Слава Каминская улетела в отпуск на Занзибар и тоже впечатляет фолловеров пляжными фото.

Ранее Realist.online сообщал, что Анна Тринчер увеличила грудь и вышла на связь к поклонникам.