Коты захватили блендер в Канаде

Жители одного из канадских островов – Ванкувера Джессика и Никки Герсон-Нивс еще в конце прошлого года приобрели новый блендер. Как сообщает Mirror , супруги очень захотели открыть приобретенную для себя технику. Муж с женой в этом случае не могли подумать, что допустили роковую ошибку. Они оставили на несколько минут упаковку с блендером на своей кухне.

Кошки захватили блендер в Канаде (фото – Temperamental Chucklefuck and Friends)

Жена рассказала, что когда она хотела открыть покупку, то стала свидетелем того, как на картонную упаковку присел их четырехлетний кот Макс.

За ним решили посидеть на коробке с техникой братья четырехлапого -13-летние домашние жители Джордж и Лендо Калрисианы.

Они просто начали ссориться на кухне, кто первым будет сидеть на картонке.

Муж с женой начали отслеживать кошачьи посиделки со ссорами и открыли для них собственную страницу Temperamental Chucklefuck and Friends. За 30 дней у нее уже было 44 тысячи поклонников кошачьих интриг.

Представители компании, производящей бытовую технику, прислали канадцам и их котам пустую упаковку от блендера специально для четырёхлапых.

Муркотики отобрали этот подарок в свое пользование. Но главной упаковкой остается и дальше та, где лежит еще неиспользованный никем бытовой прибор.

Поэтому канадские супруги делают фотографии и в дальнейшем обнародуют их в социальных сетях. У семьи есть и третья коробка, но пушистые охранники и дальше пристально стерегут свою добычу.

Напомним, что «Комментарии» информируют о том, почему коты любят принимать причудливые формы. Представители семейства кошачьих обожают принимать причудливые формы, из-за чего людям кажется, будто они созданы из жидкости

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