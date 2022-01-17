В метро Харькова заметили женщину в странной маске — фото

Соцсети повеселило фото пожилой женщины в вагоне харьковского метрополитена в нестандартной защитной “маске” от коронавируса. Она прикрепила к трикотажной шапке лист плотной прозрачной пленки, который полностью закрыл ее лицо.

Курьезный кадр опубликовал Telegram-канал “Х***ый Харьков”.

“Инновационные технологии от салтовских ученых в метро по 8”, – иронизируют авторы публикации

Подписчики Telegram-канала отреагировали гораздо ярче.

“Илон Маск в а*уе”, – пишет Влад.

“Выглядит как кадр из артхаусной короткометражки какой-то”, – отмечает Александр.

“Это барышня под вуалью! Весьма неординарно. А что, малолеткам можно, а ей нельзя выделяться?)”, – комментирует человек под ником Mike.

“Омикрон не пройдет!”, – утверждает Оксана.

Ранее в Кабмине рассказали, как долго в Украине будет продолжаться масочный режим и стоит ли снова ожидать локдауна.