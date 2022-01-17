Маша Ефросинина показала себя в белье (ФОТО)

Телезвезда рассказала, как важно любить себя и поведала о том, как ей удается сохранять «гармоничные отношения» со своим телом.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина опубликовала в Instagram серию откровенных фото. Звезда предстала в нижнем белье.

Маша позировала в бюстгальтере и трусиках синего и серого цветов. Она распустила волосы и сделала на лице нюдовый макияж.

«Вы смотрите по утрам на себя без одежды в зеркале? Ну, то есть я точно знаю, что смотрите, например, на свое лицо, нанося кремы, на волосы, делая прическу, на свой внешний вид, одеваясь на работу… А вот своему обнаженному телу вы уделяете столько времени и внимания? Погуглив разные опросы и исследования, я обнаружила, что большинство женщин не любит рассматривать свое тело в зеркале. Почему? Потому что оно практически всегда им не нравится — ведь в глаза нам бросаются только недостатки. Поэтому неосознанно мы просто пропускаем этот важный акт в своей жизни…», — написала Ефросинина.

По ее словам, очень важно любить себя и каждый сантиметр своего тела. Телезвезда рассказала, что каждое утро начинает с потягиваний и прикосновений к телу, рассматривает себя в зеркале и благодарит за то, что работает над ним.