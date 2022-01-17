Змішана кухня у меню ресторану «Мітерія»

Сьогодні ресторатори всього світу приходять до того, що односпрямованість у меню не зовсім задовольняє смакові уподобання відвідувачів. Можливість скуштувати страви різних кухонь світу в одному закладі приваблює більшу кількість клієнтів. Тому змішана кухня на сьогоднішній день є трендом ресторанної індустрії.

Яскравий приклад такої концепції – мережа ресторанів «Мітерія» у Києві. Незважаючи на те, що візитною карткою цих закладів вважається м’ясо, приготовлене на відкритому вугіллі в хоспері, у меню закладу є страви української, австралійської, американської та азіатської кухонь. Остання, наприклад, представлена ​​Південно-Східним та Далекосхідним регіоном, де відчуваються індійські, китайські, арабські, японські та корейські нотки.

У ресторанах по вул. Саксаганського 68/21 та Великої Васильківської 114 кожен рецепт створено відомим шеф-кухарем, що входить до топ-25 найкращих кухарів України, Юрія Приємського. Для великих компаній є спеціальні пропозиції – десять кілограмових сетів, що включають кілька страв із продуктів однієї спрямованості.

Ресторан змішаної кухні – це простір, де чудово поєднуються страви різних традицій. Прийшовши до такого закладу, гості відкривають для себе широкі можливості для вибору.

Для формування змішаного меню немає жодних правил. Крім того, будь-які обмеження у бік одного продукту та мода, яка орієнтується на одну країну, призведе до зниження інтересу відвідувачів. Досвідчений шеф «Мітерії» завжди знайде, що запропонувати клієнтам, заздалегідь вивчивши їх гастрономічні уподобання.

Це можуть бути вишукування Французької кухні та дієтичні традиції Середземномор’я, стейкова Американська та витончена Італійська. Різноманітний вибір і кулінарна мода, що часто змінюється, принесе додаткову популярність будь-якому закладу.

Як має виглядати зал ресторану змішаної кухні?

Експерти ресторанного бізнесу вважають, що не варто віддавати перевагу стилю будь-якої однієї країни. Оптимальний варіант — створення балансу. І це – «Мітерія». Відмінно підходить нейтральний інтер’єр, тобто той, який не прив’язаний до жодної країни. У пріоритеті – авторський дизайн із відповідною обстановкою – зручні крісла, столи з дерева, панорамні вікна, окремі зони для приватних бесід.

Що стосується кухонного обладнання – все дуже просто. Сучасне оснащення дозволяє готувати страви різних кухонь світу. У серйозному ресторані, яким є «Мітерія», є і холодильне обладнання, і пароконвектомати, і обладнання для хлібопекарського виробництва, хоспери та багато інших.