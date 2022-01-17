Ученые обнаружили влияние диеты на развитие рака

Ученые из США провели исследование, в котором выяснили, что разгрузочная диета помогает замедлить развитие раковых опухолей.

Ученые из США провели исследование, в котором выяснили, что разгрузочная диета помогает замедлить развитие раковых опухолей. Научную статью опубликовали в журнале Nature.

Уточняется, что исследователи из Массачусетского технологического института и Института онкологии Дана-Фарбер рассказали, что разгрузочная или кетогенная диета могут повлиять на рост опухоли, поскольку они сокращают количество доступного вещества.

Помимо прочего, они пришли к выводу, что содержание глюкозы не играет главной роли в замедлении роста опухолей.

Ученые выяснили, что при разгрузочной диете снижался уровень глюкозы в крови и уровень липидов в то время, как при кетогенной он увеличивался. А без липидов раковые клетки не могут выстраивать свои клеточные мембраны, поэтому они вынуждены сами заниматься выработкой этих веществ. Однако, необходимо соблюдать баланс насыщенных и ненасыщенных жирных кислот.

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