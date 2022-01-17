Суд над Порошенко сегодня — что решил суд 17 января

В понедельник, 17 января, Печерский районный суд Киева так и принял решение по мере пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко, который утром вернулся в страну.

После продолжительного совещания в суде заявили, что решение будет оглашено 19 января в 14.00.

Обвинение просило суд арестовать политика с альтернативой залога в 1 млрд грн, обязать сдать паспорта и носить электронный браслет.

Напомним, Порошенко подозревают в государственной измене и финансировании терроризма по делу о контрабанде угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014-2015 годах. По версии следствия, пользуясь полномочиями, Порошенко давал поручение по срыву поставок в Украину угля из Южно-Африканской Республики. Затем якобы по требованию представителей РФ организовал подписание договоров по поставкам угля с ОРДЛО. Благодаря этому в 2014-2015 годах боевики «ЛДНР» были профинансированы более чем на 200 миллионов гривен.

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