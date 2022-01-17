Гол Ламелы в матче Тоттенхэм Арсенал назван лучшим в 2021 году — видео

Премию Пушкаша от Международной федерации футбола (ФИФА) за самый красивый гол 2021 года получил вингер «Севильи» Эрик Ламела.

Награда была вручена 29-летнему аргентинцу за его результативный удар в ворота лондонского «Арсенала» в дерби с «Тоттенхэмом», за который он выступал в прошлом сезоне.

В матче 28-го тура чемпионата Англии минувшей кампании Ламела открыл счет на 33-й минуте. Он получил мяч в районе 11-метровой отметки от Лукаса Моуры и ударом рабоной отправил сферу точно в угол ворот «канониров».

На премию Пушкаша также претендовали гол форварда сборной Чехии Патрика Шика с центра поля в ворота национальной команды Шотландии на Евро-2020 и результативный удар в падении через себя нападающего «Порту» Мехди Тареми в матче Лиги чемпионов с лондонским «Челси».

Ранее «Апостроф» сообщал, что в Мексике забили фантастический гол.