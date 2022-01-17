Скромная ведущая «Все Буде добре» Надежда Матвеева показала безупречную фигуру в купальнике

Телеведущая Надежда Матвеева никогда не отказывает себе в том, чтобы опубликовать какой-то момент из своей жизни в интернете.

Она часто делится и личным, и рабочим — на своей странице в социальной сети Instagram, где за ее жизнью следят более 500 тысяч человек. Главное лицо «Все буде добре» после того, как побывала в холодной водичке посреди больших льдин, выбралась заграницу, на отдых у жаркого солнца. Она улетела в Португалию, на Мадейру, чтобы искупнуться в океане.