Скромная ведущая «Все Буде добре» Надежда Матвеева показала безупречную фигуру в купальнике

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Телеведущая Надежда Матвеева никогда не отказывает себе в том, чтобы опубликовать какой-то момент из своей жизни в интернете.

Она часто делится и личным, и рабочим — на своей странице в социальной сети Instagram, где за ее жизнью следят более 500 тысяч человек. Главное лицо «Все буде добре» после того, как побывала в холодной водичке посреди больших льдин, выбралась заграницу, на отдых у жаркого солнца. Она улетела в Португалию, на Мадейру, чтобы искупнуться в океане.

Надежда Матвеева и котик, скриншот из видео

Надежда Матвеева и котик, скриншот из видео

«За спиной океан💙 Но спиной к нему не страшно😉 Потому что, я в бассейне, в Порту-Мониш на Мадейре. Лавовые бассейны созданы на основе естественно стекающей в океан вулканической лавы. Окультурены людьми и поддерживаются в прекрасной форме🙌 В январе температура воды +19-21°. Я купалась, конечно😊», — пишет Надежда Матвеева в публикации.

Телеведущая предстала в цветном купальнике, демонстрируя шикарную стройную фигуру.

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Надежда Матвеева, фото: Instagram

Надежда Матвеева, фото: Instagram

«Восхищаюсь Вами, Надежда!», «Вы очень стройная. У Вас великолепная фигура. Так держать», «Очень красивые виды! Надюша, но вы их украшение! Фигурка — загляденье!», «Вид обалдеть, а ты красавица❤️», — пишут пользователи в комментариях.

Комментарии, скриншот: Instagram (Матвеева)

Комментарии, скриншот: Instagram (Матвеева)

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