Гипотоники могут ощутить симптомы гипертонии: мнение врачей

Даже страдающие от хронического пониженного давления гипотоники могут столкнуться с гипертонией, что сопряжено с определенными опасностями.

Об этом в беседе с журналистами предупредили врачи, пишут Актуальные новости.

Врач-кардиолог Алексей Федоров обратил внимание: переход от гипотонии к гипертонии не является чем-то слишком редким. Дело все в том, что в первом случае речь не идет о болезни, а во втором дело как раз к ней. От природы давление у человека может быть ниже нормы, это допустимо, но с годами есть риск повышенных показателей.

С коллегой согласился и врач Владимир Зайцев, однако добавил, что для гипотоников повышенное давление представляет серьезную опасность. Хотя склонность к такому состоянию имеется у всех, упомянутая категория граждан переносит его тяжелее.

Указал специалист и на то, что риск развития гипертонии повышается в связи с несколькими факторами, среди которых наследственность, особенности климата и наличие лишнего веса. Приводить к повышенному давлению могут и особенности образа жизни, включая злоупотребление спиртным, кофе и энергетиками. При переходе от гипотонии к гипертонии сильнее всего страдают сосуды. Кардиолог посоветовал стараться следовать ЗОЖ, наладить нормальный сон, не забывать о физической активности.