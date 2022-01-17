Немецкий вирусолог прогнозирует завершение пандемии в 2022 году

Врач подчеркнул, что человечество сейчас не только наращивает иммунитет от коронавируса, но и сохраняет его. В некоторых странах – ЮАР и Индия – этот процесс уже подошел к концу, поскольку там активно циркулировал вирус.

Источник: gordonua.com

Германия, по его словам, сейчас в процессе перехода с пандемической стадии в эндемическую. Однако из-за большого числа пожилых людей, чтобы этот процесс проходил быстрее необходимо активно вакцинировать людей, добавил Дростен.





В случае успешной кампании по вакцинации, по его мнению, пандемию можно будет считать оконченной уже в 2022 году.

Дростен считает, что рано или поздно коронавирусом заразятся все, и тогда произойдет естественное создание коллективного иммунитета. Но это не значит, что можно отказаться от вакцинации вообще, ведь тогда смертность была бы очень высокой, особенно из-за пожилых людей.

Вирусолог ожидает следующей зимой еще один сильный рост заболеваемости, во время которого снова придется носить маски в помещении. Однако другие ограничения, по его мнению, больше не понадобятся.

Следующим этапом в борьбе с коронавирусом Дростен считает введение «живой вакцинации» ослабленным вирусом, в частности, в виде назального спрея.