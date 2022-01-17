Коронавирус Омикрон обнаружили в Харьковской области и Крыму

Месяц назад новый штамм коронавируса выявили впервые в Украине, а сегодня о зафиксированных случаях заражения штаммом «Омикрон» сообщили в Харьковской области. Из отправленных в Киев 14 января проб на долю нового штамма пришлось примерно 40%.

Об этом сообщил KHARKIV Today со ссылкой на директора департамента здравоохранения Харьковской областной государственной администрации Максима Хаустова.

Чиновник считает, что украинцы находятся в начале новой волны коронавируса, вызванной штаммом «Омикрон».

По словам Хаустова, на данный момент занятость кроватей в харьковских больницах — порядка 25%, кроватей с кислородом в опорных больницах — 19,4%. В следующем месяце в медицинских учреждениях Харьковской области появятся новые кислородные станции от Министерства здравоохранения Украины, поскольку из-за недостатка финансирования здесь есть еще больницы без кислородных станций.

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Хотя глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов потребовал предоставить список больниц, где не установлены кислородные станции, и обещал найти средства на их установку.

С 17 января Министерство здравоохранения и Харьковский национальный медицинский университет начали обучение особенностям оказания помощи больным коронавирусом с новыми штаммами. Занятия пройдут для первичного, вторичного и третичного звеньев в течение недели. Далее будет обучение по постковидным состояниям.

По данным Телеграм-канала «Коронавірус_інфо», в Харьковской области только за вчерашний день зафиксировано 647 случаев заболевания коронавирусом. Лидирует в списке регионов по количеству заболевших за сутки Львовская область (854 случая), на третьем — Киев (510 случаев). Всего в Украине за 16 января зафиксировано 5072 случая коронавирусной инфекции.

Сегодня также «РБК-Украина» со ссылкой на заявление так называемого «главы Крыма» Сергея Аксенова сообщил о о первом случае заражения новым штаммом коронавируса в Крыму. В связи с чем на полуострове был введен ряд ограничений, в том числе запрет на проведение массовых мероприятий, проведение совещаний только в больших залах, масочный режим во всех абсолютно учреждениях.

Ранее Realist.online рассказывал, что теперь ученые знают почему «Омикрону» часто удается обходить тесты.