Деньги за вакцинацию: на что дети смогут потратить собственную тысячу

Воспользоваться средствами по программе «еПоддержка» скоро смогут несовершеннолетние. Министерство образования и науки уже предоставило предложения по поводу того, на что могут пойти деньги. Об этом шла речь на селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса, которое состоялось под председательством Владимира Зеленского, пишет пресс-служба Офиса президента.

«Министерство образования и науки предоставило предложения по расширению программы на детей в возрасте 14-18 лет. В частности, появится возможность использовать эти средства на внешкольное образование. Также прорабатывается решение о такой возможности для детей в возрасте 12-14 лет», – информирует пресс-служба.

Кроме того, сообщается, что в ближайшее время на заседании Кабинета министров будет принято решение о возможности использования средств по программе «еПоддержка» вакцинированными лицами старше 60 лет.

Ранее Зеленский во время селекторного совещания поставил правительству задачу подготовить отдельную программу выплаты 1 тыс. грн в рамках программы «еПоддержка» для украинских граждан в возрасте 12-18 лет, прошедших полный курс вакцинации против Covid-19.

Также Офис президента заявил о стремительном увеличении больных в Украине.

Между тем, одна из областей приближается к «красной» зоне карантина. Долгое время «оранжевыми» остаются Сумщина и Ивано-Франковщина. Впрочем, в последней эпидемиологические показатели ухудшились: превышенный показатель динамики уровня Covid-госпитализаций – 54,3% – при норме не более 50%.

Как объясняется, «оранжевый» уровень эпидопасности не предполагает дополнительных ограничений, а лишь сигнализирует, что регион приближается к «красной» зоне. В «оранжевой» зоне местные власти могут самостоятельно вводить дополнительные ограничения.

К слову, эпидемиологи назвали маски, которые лучше и хуже всего защищают от коронавируса.