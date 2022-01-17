В Китае нашли древнейший цветочный бутон и решили загадку Дарвина — фото

Китайские ученые обнаружили древнейший цветочный бутон в летописи окаменелостей и выяснили, что согласно генетическим данным, цветковые или покрытосеменные растения эволюционировали на десятки миллионов лет раньше, чем считалось ранее.

Об этом идет речь в статье, опубликованной в журнале Geological Society, London, Special Publications.

Открытие может наконец решить многовековую загадку, которую Чарльз Дарвин назвал “отвратительной”. Он так и не смог найти убедительных объяснений молниеносному распространению покрытосеменных в ходе эволюции, приведшему к их повсеместному доминированию.

Возраст самого древнего ископаемого цветка, который не вызывает сомнений, составляет не более 130 млн лет, тогда как покрытосеменные растения стали преобладать в экосистемах 20-30 млн лет спустя. Вопрос состоит в том, как они смогли так быстро обеспечить такое большое разнообразие.

Но в 2016 году китайские исследователи объявили об открытии “идеального цветка”, датируемого юрским периодом, более 145 млн лет назад. У окаменевшего растения, названного Euanthus, были не только лепестки, но и чашелистики, а также мужские и женские репродуктивные органы, в том числе завязь, подобная современным.

В 2018 году в Китае нашли еще один окаменелый цветок, Nanjinganthus, возрастом 174 млн лет. Как и у современных цветковых растений, его семена полностью располагались в завязи. В то же время ботаники спорят, достаточно ли он сложен, чтобы считаться цветком.

Новый окаменелый бутон цветка, обнаруженный в Китае и названый Florigerminis jurassica, может быть искомой переходной формой. Растение возрастом свыше 164 млн лет отлично сохранилось и имеет не только бутон, но и листья и плод.

Florigerminis jurassica подтверждает тот факт, что покрытосеменные были уже в юрском периоде.

Ранее американские палеонтологи обнаружили окаменелость неизвестного до этого вида лианы Ampelorhiza heteroxylon. Растение росло около 18,5 млн лет назад в районе современной формации Кукарача в Панаме.