В сети показали, как на самом деле выглядит Криштиану Роналду

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В сети показали уникальный снимок с легендарным футболистом из Португалии Криштиану Роналду. Звезду футбола можно увидеть во всей красе в бассейне под горячим солнцем.

Соответствующий пост разместили на странице «peoplatalk» в Instagram.

Ни для кого не секрет, что Криштиану Роналду — настоящая легенда футбола. Он уже много лет радует любителей футбола своими невероятными навыками. Даже не смотря на свой 36-летний возраст, футболист продолжает бить всевозможные рекорды.

Роналду и Джорджина, фото: Instagram

Роналду и Джорджина, фото: Instagram

«Криштиану Роналду желает всем отличного дня #криштиануроналду», — подписали фотографию в соцсети.

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Можно предположить, что фотография знаменитого игрока в футбол не обработана в фотошопе. Он стоит в бассейне в одних трусах и позирует перед камерой объектива.

Криштиану Роналду / скриншот из видео

Криштиану Роналду / скриншот из видео

Многочисленные фанаты Криштиану довольно сильно удивились данной публикации, так как некоторые считают, что он на этом снимке не похож сам на себя.

Криштиану Роналду, фото Getty

Криштиану Роналду, фото Getty

» Коротконожка», » Что-то он сам на себя не похож», » А мы ему», » Не нравится», » Сиииии», — оставили комментарии удивленные фанаты профессионального спортсмена.

Комментарии на пост "peoplatalk" в Instagram

Комментарии на пост «peoplatalk» в Instagram

Напомним, что известный футболист Криштиану Роналду огорошил фанатов внезапным решением.

Как ранее сообщал портал «Znaj», в сети сообщили, что у Лионеля Месси обнаружили ковид.

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