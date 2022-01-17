В сети показали, как на самом деле выглядит Криштиану Роналду

В сети показали уникальный снимок с легендарным футболистом из Португалии Криштиану Роналду. Звезду футбола можно увидеть во всей красе в бассейне под горячим солнцем.

Соответствующий пост разместили на странице «peoplatalk» в Instagram.

Ни для кого не секрет, что Криштиану Роналду — настоящая легенда футбола. Он уже много лет радует любителей футбола своими невероятными навыками. Даже не смотря на свой 36-летний возраст, футболист продолжает бить всевозможные рекорды.