Нарушение ПДД в Киеве — водители на Бандеры ездят по тротуару и газонам — видео

17 января, в понедельник, в Киеве на проспекте Степана Бандеры, 8 автомобилисты целенаправленно уничтожают тротуары и газон.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на телеграмм-канал «Киев оперативный».

Тротуар, установленный за бюджетные средства налогоплательщиков, уничтожается автомобилями, которые ездят по нему, словно по дороге. На видео видно, что это приводит к повреждению брусчатки. Также страдает и газон, которым тоже неоднократно проехались машины.

В комментариях под сообщением люди возмущаются такими действиями и напоминают жителям и гостям района о возможности ставить авто на бесплатные парковки.

Фото: Скриншот

Ранее «Апостроф» писал о киевском «гении парковки», который заблокировал проезд мусоровоза.