соцсети о прилете Порошенко (ФОТО)

Пользователи социальных сетей отреагировали на возвращение экс-президента и его встречу правохранителями.

Соцсети в понедельник, 17 января, разразились шутками и мемами о возвращении пятого президента Петра Порошенко в Украину и его встрече в аэропорту.

Еще накануне ГБР заявило, что Порошенко «заставят» явиться в суд в день его приезда, на что политическая сила пятого президента молниеносно отреагировала призывом к сторонникам встретить нардепа в аэропорту Жуляны.

Мемы о встрече Порошенко правоохранителями в аэропорту опубликовали как однопартийцы экс-президента, журналисты и блогеры, так и простые граждане.

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