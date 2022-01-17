Врач перечислил ранние признаки диабета

По состоянию на конец 2016 года на диспансерном лечении состояло 3 процента населения, из них 92 процента с сахарным диабетом 2-го типа, 6 процентов c диабетом 1-го типа и 2 процента с другими типами недуга. По словам специалиста, эти данные далеки от фактических, так как учитывают только выявленные и зарегистрированные случаи заболевания.

Среди начальных симптомов возможного диабета — полиурия (повышенное количество мочи, выделяемой в течение 24 часов), постоянная сухость во рту и жажда. Насторожить должна плохая заживляемость мелких порезов, ран, ссадин, постоянная усталость, онемение конечностей, поделилась подробностями эксперт.

«Снижение остроты зрения, нелогичное изменение веса и острые внезапные приступы голода тоже свидетельствуют о диабете второго типа», — резюмировала Сафонова.

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