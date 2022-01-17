В Киеве BMW сдавал задом и врезался в Славуту, видео

В Днепровском районе Киева водитель BMW сдавал задом и врезался в «Славуту».

Видео опубликовали на YouTube-канале BerCrime.

На кадрах видно, как BMW пытается развернуться на улице Березняковская, 15-А. Он дожидается, пока встречная полоса будет пустой, пересекает ее и съезжает на обочину, чтобы задом сдать назад.

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За ним пристроилась зеленая «Славута», которая тоже хотела развернуться. Водитель BMW не посмотрел в зеркало заднего вида и в боковые тоже и сдал назад. «Славута» не успела никуда отъехать, потому что водитель не включил поворотники, и иномарка задом врезалась ей в капот.

После аварии водитель и пассажир BMW из машины, чтобы осмотреть повреждения. Но чужое авто их почти не волновало, они больше переживали за свое. По итогу водители поговорили и разъехались, без оформления протокола.

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В комментариях отметили, что виноваты оба водителя, но автор канала заступился за «Славуту», ведь откуда водитель мог знать, что иномарка без поворотников будет сдавать назад.

Оба не правы. БМВ без поворотников, Славута должна была дать закончить маневр БМВ, а потом ехать сам.

Какой манёвр? Откуда водитель Славуты знал, что этот безповоротников будет разворачиваться? Всегда удивляли люди, кто оправдывает виновника и делает виноватым жертву. Водитель на Славуте поехал за БМВ, т.к. думал, что тот едет в гаражи на СТО. Но БМВ резко остановился и что делать Славуте? Действия BMW иначе как тупыми назвать сложно. БМВ вообще не включал поворотники.

Как такой рахит , смог , купить себе бмв?

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