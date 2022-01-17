В селе Межиброды произошло ДТП с грузовиком

Во Львовской области вчера вечером произошла трагическая автотроща с участием грузовой фуры, жертвами которой стали два молодых человека. Под ее колесами сразу погиб 18-летний юноша, на год старшая его спутница тяжело травмирована и госпитализирована в отделение реанимации. Об этом сообщает ГУ Нацполиции Львовского региона.

ДТП произошло 16 января (фото — lv.npu.gov.ua)

Дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано после семи часов вечера на автостраде, ведущей из Киева в Чоп, в районе населенного пункта Межиброды.

По обнародованной на сайте полицейского ведомства, информации, 57-летний водитель грузовика, сам житель Закарпатского региона, автомобилем наехал на молодых жителей Львовщины. 18-летний юноша получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте автотрощи, его потерпевшая спутница в критическом состоянии госпитализирована в отделение реанимации одного из местных медицинских учреждений.

Полицейские сообщают, что уже открыто уголовное производство по правовой квалификации статьи о нарушении правил безопасности дорожного движения. Руководитель фуры может получить немалый срок лишения свободы – это восемь лет и изъятие прав по управлению транспортными средствами.

В рамках досудебного расследования полицейские опрашивают свидетелей и воспроизводят обстоятельства автотрощи.

По информации, обнародованной департаментом гражданской защиты Львовской облгосадминистрации в социальных сетях, сообщено, что молодые люди – жители населенного пункта Верхнее Синевидное. Девушку госпитализировали в медицинское учреждение и диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом свода и основания черепа и другие тяжелые повреждения.

Напомним, что «Комментарии» информировали о том, что в ДТП во Львовской области погиб известный футбольный тренер.

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