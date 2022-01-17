«Юго-восток Украины против нас!». Кремлевский эксперт проговорился и признал правду

«Кто гибнет там в Донбассе в рядах ВСУ? В основном русскоязычные парни набранные в Одессе, Николаеве, Запорожье»

Кремлевский эксперт Владимир Корнилов в эфире у Соловьева признал, что на Донбассе боевики ЛДНР воюют не с «бандеровцами и западенцами», которые пришли насаждать украинский язык, а с русскоязычными парнями из Одессы, Харькова и Запорожья.

«Кто гибнет там в Донбассе в рядах ВСУ? В основном русскоязычные парни набранные в Одессе, Николаеве, Запорожье. Когда показывают кадры с фронта – все говорят там по русски между собой», – заявил Корнилов.

Восемь лет все государственные российские СМИ убеждали нас, что на юго-востоке Украины живут несчастные угнетенные русские, которых нужно спасать от украинского фашизма.

И вот вдруг выясняется, что те самые русскоговорящие жители юго-востока не только не хотят, чтобы их спасали от Украины. Но готовы защищать свою страну с оружием в руках от российских оккупантов.

Джерело: блог Дениса Казанського

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