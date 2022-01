Названы пищевые привычки, которые снижают уровень холестерина

Если вы боретесь с высоким уровнем холестерина, то портал Eat This! Not That! подобрал легкие способы, как это сделать. Надо всего лишь изменить некоторые пищевые привычки.

1 Начните свой день с овсянки

Если вы хотите начинать каждый день более здоровым, попробуйте сделать овсянку частью своего завтрака.

«Бета-глюкан — это растворимая клетчатка, содержащаяся в овсянке, которая помогает снизить уровень холестерина ЛПНП и заставляет вас чувствовать сытость. В качестве бонуса, овсяные хлопья также доступны в различных формах, таких как овсяная крупа быстрого приготовления и овсяная крупа», — объясняет й диетолог Кристен Флеминг

2 Увеличьте потребление ненасыщенных жиров

Хотя насыщенные жиры могут повысить уровень холестерина, добавление ненасыщенных жиров в рацион может иметь противоположный эффект.

«Ненасыщенные жиры действительно полезны, потому что они снижают общий холестерин и кровяное давление, но при этом обеспечивают организм энергией», — говорит Флеминг. Она отмечает, что рыба, богатая омега-3 , такая как лосось, скумбрия и тунец; орехи, такие как миндаль, бразильские орехи и грецкие орехи; и растительные масла, включая подсолнечное, оливковое, кукурузное и ореховое, являются хорошими источниками ненасыщенных жиров.

3 Придерживайтесь большего количества вегетарианских источников белка

Если вы обычно придерживаетесь мясной диеты, добавление еще нескольких вегетарианских или веганских блюд в ваш план питания может помочь быстро контролировать уровень холестерина.

«Вегетарианский образ жизни не только помогает сбросить лишние килограммы, но также помогает снизить уровень холестерина ЛПНП», — говорит Флеминг со ссылкой на исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания. Таким образом, «риск сердечных заболеваний, таких как высокое кровяное давление и сердечные заболевания, может быть значительно снижен», — добавляет Флеминг.

4 Увеличьте потребление клетчатки

Это не только наполнение клетчаткой, но и отличный способ быстро снизить уровень холестерина.

«Волокна в цельнозерновых, бобовых, орехах, семенах, фруктах и овощах известны своей способностью снижать уровень холестерина и должны быть частью вашего разнообразного рациона», — говорит Элеана Кайданян, диетолог .

5 Попробуйте включить интервальное голодание в свой распорядок дня

Если у вас высокий уровень холестерина, интервальное голодание может быть самым простым способом в кратчайшие сроки вывести ваши уровни ЛПНП и ЛПВП на более здоровую территорию.

«Предварительные исследования показывают, что прерывистое голодание может быть стратегией снижения общего холестерина и плохого холестерина ЛПНП и повышения хорошего холестерина ЛПВП», — говорит доктор Дон Джексон Блатнер , ссылаясь на исследование 2018 года, опубликованное в Clinical Nutrition ESPEN .

Если вы думаете о том, чтобы включить голодание в свой распорядок дня, Блатнер отмечает, что период голодания 16-8 часов, в течение которого вы едите в течение восьми часов и пьете только воду в течение 16 часов, является популярным и устойчивым методом для многих людей.

