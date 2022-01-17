СМИ: Россия планирует разместить у украинских границ новое ядерное вооружение

Согласно сообщениям американской разведки, власти РФ могут рассматривать вопросы развертывания вблизи украинских границ, а также в других неопределенных местах, новых видов ядерного оружия. Об этом говорится в материале The New York Times.

По словам авторов публикации, российский лидер особенно скрывает, что попытается разместить гиперзвуковые ракеты подводного базирования в непосредственной близости от Вашингтона, поскольку Путин якобы беспокоится, что США «ударят» по РФ с территории Украины.

Источник издания среди российских дипломатов подтвердил, что Москва готова разместить «неопределенные» системы вооружения в «неопределенных» местах.

«Российские официальные лица в последние дни снова намекнули на развертывание новых ракет, а американские официальные лица повторили, что не видят никаких шагов в этом направлении. Однако любые попытки разместить оружие недалеко от американских городов создадут условия, похожие на кризис 1962 года, когда мир был ближе к обмену ядерными ударами», – говорится в статье.

После провала на переговорах с США и НАТО о «гарантиях безопасности» Россия отказалась убирать свои войска с российско-украинской границы. При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия, «вынужденная» покинуть свои войска возле Украины, потому что «не может мириться с вторжением НАТО».

Кроме того, в МИД РФ начали шантажировать ЕС тяжелым сценарием для Украины. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков утверждал, что Путину советуют «покончить» с вопросом Украины.

Белый дом до сих пор не знает, что задумал Путин, однако надеется на дипломатическое урегулирование кризиса на российско-украинском пограничном.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ даже не будет обсуждать требование США отвести российские войска от границы Украины и вернуть их в казармы.

Накануне Госдеп сообщал, что Россия не согласилась увести войска от украинских границ.

Отметим, что американские военные указали Украине на уязвимость российской армии.

Между тем, Россия проверяет боеготовность армии на оккупированном Донбассе.

Ранее, заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что Россия не взяла на себя обязательство отвести войска от границ Украины, но и не стала отказываться от возможности деэскалации ситуации.

Как известно, США не видят возможности для компромисса с Россией по расширению НАТО.

Накануне заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия приготовила планы саботажа и внутренней дестабилизации для Украины.

Кроме того, конгрессмены предлагают объявить Украину «страной НАТО+»: что это значит.

К слову, Соединенные Штаты «без лишнего шума» выделили Украине $200 млн помощи.

В то же время Пентагон заявляет, что Россия не сокращает войска возле украинских границ.