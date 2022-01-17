Вакцинация детей — Минздрав отменил обязательное наличие всех прививок

Министерство здравоохранения Украины своим указом отменило требование об обязательном наличии всех рутинных прививок для вакцинации детей от 12 лет против COVID-19.

Об этом в понедельник, 17 января, сообщает пресс-служба ведомства.

Таким образом, подростки от 12 до 17 лет могут привиться в любом пункте вакцинации, не имея всех рутинных прививок. Для этого следует взять с собой свидетельство о рождении (для детей 12-13 лет) или паспорт и идентификационный код (для детей 14-17 лет) для того, чтобы данные о вакцинации были внесены в электронную систему здравоохранения.

Детям 12-13 лет для прививки от COVID-19 необходимо согласие одного из родителей или опекуна.

В Минздраве отмечают, что вакцинированные дети также могут сгенерировать COVID-сертификат.

В то же время, напомнили в ведомстве, обязательные рутинные прививки остаются очень важными, так как защищают ребенка от 10 опасных инфекционных болезней.

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Так, до 12 лет (включительно) дети в Украине должны получить прививки:

от гепатита В (три дозы, завершенный курс вакцинации);

туберкулеза (1 доза, завершенный курс);

кори, паротита, краснухи (2 дозы, завершенный курс);

дифтерии, столбняка (5 доз);

коклюша (4 дозы, завершенный курс);

полиомиелита (5 доз);

хиб-инфекция (3 дозы, завершенный курс).

В 14 лет нужно завершить курс вакцинации от полиомиелита (6 доза), а в 16 – сделать прививку от дифтерии и столбняка, которую нужно повторять каждые 10 лет.

Напомним, ранее Realist.online сообщал, какие вакцины можно комбинировать.