Военное телевидение Украины представило новую серию документального сериала «Школа войны».

На этот раз рассказывается об обучении будущих морских пехотинцев.

«Курсантам морской пехоты необходимо высадиться на тайном острове, провести разведку побережья, дождаться основных сил и зачистить административные здания на нем. Для этого им необходимо изучить основные методы подхода к побережью, подконтрольного врагу, приемы и средства разведки, основные методы высадки на побережье, а также научиться приемам CQB. Занятия же для морских пехотинцев будут проводить операторы легендарного 73-го морского центра специальных операций» – говорится в описании серии.

Сам остров на который им нужно высадиться имеет свою уникальную историю – это искусственное образование в Черном море близ Очакова. Он был построен еще в имперские времена – тогда он служил военной крепостью.

Самая же интересная часть его истории начинается после Второй мировой. После того как в 1955 году был взорван диверсантами трофейный линкор «Новороссийск» (в составе итальянского флота Джулио Чезаре), СССР обвинило в этом итальянских боевых пловцов-диверсантов (которые на тот момент считались лучшим подводным спецподразделением в мире) и создало морской спецназ. После этого остров исчез со всех карт, а архивы с его упоминанием засекретили.

С распадом СССР «морские котики» Майского одни из первых присягнули на верность Украине. Так началась новая история острова.

Как известно, США не видят возможности для компромисса с Россией по расширению НАТО.

Накануне заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия приготовила планы саботажа и внутренней дестабилизации для Украины.

Кроме того, конгрессмены предлагают объявить Украину «страной НАТО+»: что это значит.

К слову, Соединенные Штаты «без лишнего шума» выделили Украине $200 млн помощи.

В то же время Пентагон заявляет, что Россия не сокращает войска возле украинских границ.