Экономист: Инфляционный кризис, который бурлит в мире, будет только усугубляться

В течение 2022 года инфляционный кризис, который бурлит в мире, будет только усугубляться. Такой неутешительный прогноз сделал бывший исполняющий обязанности министра экономики Украины Павел Кухта в интервью «Главкому».

Это явление будет продолжаться до тех пор, пока не будет окончательной программы прекращения печати денег, не будут подняты процентные ставки и не остановится поток денег, которыми «заливали» экономику, считает экономист.

«Сейчас сложилась ситуация, когда резкое восстановление после «ковида» привело к тому, что производители начали повышать цены. Соответственно, это привело к ожиданиям дальнейшего роста цен и тому, что поток средств, ранее абсорбировавшийся в финансовой системе (акции, облигации) начнет попадать в экономику. Это выливается в рост цен», – отметил Кухта.

Экономист добавил, что общемировые тенденции, конечно, затрагивают и Украину.

«То, что у нас сейчас тревожное – это более высокая инфляция, чем ожидалось – около 10%. А также более низкие темпы роста, чем мы ожидали. В то же время, мы не потеряли стабильность, экономика не падает, определенная устойчивость остается. Курс гривны более или менее стабильный. Да, он несколько меняется: 5-10% туда-сюда, но по сравнению с тем, как у нас исторически бывало, когда он мог вдвое упасть, это не слишком существенно», – считает Павел Кухта.

Бывший глава Минэкономики также добавил, что из-за пандемии в течение прошлого года упали все экономики мира, но отечественная постепенно восстанавливается.

«Однако мы наблюдаем и энергетический кризис, и инфляционный, и это уже сказывается – упали темпы роста экономики», – отметил Кухта.

Ранее аналитик Центра макроэкономического моделирования Киевской школы экономики Игорь Дейсан спрогнозировал, какой будет инфляция в 2022 году.