Воинский учет женщин в Украине — в Минобороны заявили о переходном периоде

Министерство обороны Украины в конце прошлого года предлагало внести изменения в правила о военном учете для женщин. В частности, речь шла об отмене штрафов за невыполнение приказа.

Об особенностях военного учета для женщин сообщает «Апостроф» со ссылкой на фейсбук-страницу Ганны Маляр — заместитель Министра обороны Украины.

Переходный период будет продолжаться в течение 2022 года, поэтому спешить в центры комплектования (теперь так называются бывшие военкоматы) не нужно. К тому же, по этой причине в течение 2022 года штрафовать не будут. Однако Ганна уточняет, что вопросы штрафов изучаются для возможных изменений.

«Сейчас ведется работа над упрощением порядка постановки на учет, изучается вопрос приоритетности профессий родственных военно-учетным специальностям. Поэтому будут изменения о которых Минобороны обязательно сообщит», — написала Маляр.

Также она добавила, что сейчас прорабатывается процесс упрощения процедур постановки на учет мужчин и женщин. Вспомнила и о возможном переводе таких процессов в онлайн, то есть их цифровизации.

Ранее «Апостроф» писал, что в Раде объяснили, где получился промах с военным учетом для женщин.