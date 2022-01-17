Названа простая специя от «плохого» холестерина и для печени

Многие специи оказывают благотворное воздействие на здоровье, но далеко не все догадываются об их истинной пользе. Ученые раскрыли пользу мускатного ореха в борьбе с «плохим» холестерином.

Антиоксидантные свойства

Выяснилось, что мускатный орех и его экстракты могут иметь антиоксидантный потенциал. Он может содержать флавоноиды, алкалоиды и миристицин, которые могут помочь в нейтрализации свободных радикалов в организме, что помогает снизить окислительный стресс.

Защита печени

Американские химики провели исследование на животных и предположили, что мускатный орех может помочь при проблемах с печенью, поскольку он богат миризлигнаном.

Снижение холестерина

В ходе эксперимента на животных экстракты мускатного ореха могли продемонстрировать гиполипидемические эффекты. Это означает, что в этой популяции наблюдалось существенное снижение уровня «плохого» холестерина (ЛПНП). Другое исследование на животных показало, что экстракты семян мускатного ореха могут помочь снизить холестерин ЛПНП.

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