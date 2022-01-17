В Украине снова подорожает хлеб: когда и на сколько

В Украине снова будет дорожать хлеб. Рост цены примерно на 25-30% обусловлен не только высокими тарифами на энергоносители, но и необходимостью импорта муки из Турции. Об этом заявили в объединении предприятий хлебопекарной промышленности «Укрхлебпром», говорится в сюжете «1+1».

В связи с тем что украинские аграрии массово экспортировали пшеницу высокого качества, в отечественном производстве ее не хватает. Теперь муку из украинского зерна будут закупать за границей. А это приведет к удорожанию хлеба и мучных изделий на четверть.

В «Укрхлебпром» отметили, что в 2022 году хлеб планируется производить по упрощенной технологии. Это отразится на качестве изделий.

Стоит отметить, что правительство отмечало, что в 2021 году Украина собрала рекордный за 30 лет урожай.

Также, стало известно, что Государство будет регулировать цены на батон и подсолнечное масло.

Напомним, хлебопекары бьют тревогу: из Украины вывезли продовольственную пшеницу, правительство не реагирует.

Ранее сообщалось, что хлеб вскоре подорожает до 40 грн за буханку.